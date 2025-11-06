【エルサレム共同】米CNNテレビや英BBC放送などは6日までに、イスラエル軍の同行でパレスチナ自治区ガザの域内を取材し、激しく破壊された街の様子を放映した。2023年10月のガザ戦闘開始後、イスラエルは海外メディアのガザ入域を基本的に認めていない。イスラエル首相府はこの政策を変更する見通しを示しており、報道陣のガザ入りが徐々に広がる可能性がある。同行取材が許可されたのはほかに、米公共ラジオ（NPR）や仏国際ニ