125周年で限定モデルや新バリエーションに注目のEVなど発表！ 1901年からモーターサイクル事業をスタートしたロイヤルエンフィールドは、2026年に125周年を迎える機会にイタリアはミラノで開催されているEIVMA2025に、新たな限定モデルや新バリエーション、そして注目のEVモデルをローンチ。なかでも目を引いたのが、SHOTGUN 650 × Rough Crafts のコラボレーションモデル。