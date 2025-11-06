ゲームAI開発者の三宅陽一郎が、アニメ、ゲーム、小説、漫画、映画など、古今東西のあらゆるSF作品を足がかりに想像力をはばたかせ、ヒトならざる「知能」と人類とが共存する近未来のAI社会の姿を探索するシリーズ、待望の第2弾！