日本プロ野球選手会は6日、公式ホームページで11月12日にマツダスタジアムに開催される『エイブルトライアウト2025』の参加選手を発表した。▼ 投手竹内龍臣、久保拓眞、谷岡颯太、山本大貴、高橋礼、鴨打瑛二、笠谷俊介、徳山壮磨、今野瑠斗、菊田翔友、赤塚健利、小林樹斗、鈴木勇斗、佐藤蓮、森木大智、田村伊知郎、井上広輝、西村天裕、宮森智志、井口和朋、小野泰己、又吉克樹、風間球打、大城真乃、石川直也、福田俊、中山