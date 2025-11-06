今年県内で目撃されたクマの件数が２０００件を超え、過去最多を大幅に更新しました。 【写真を見る】クマの痕跡相次いで確認山形県庁の目の前でクマのフン、南陽市の住宅の庭では柿が食い荒らされる今年のクマ目撃は件数は2000件超える（山形） こうしたなか、きょう山形県庁の目の前の広場でもクマのフンが確認され、警戒が高まっています。 クマのフンが見つかったのは、山形県庁の目の前、広場にある噴水のそばでした。