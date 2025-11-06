福岡県警糸島署は6日、糸島市前原駅南3丁目18番付近の公園で同日午後2時ごろ、下校中の小学生男児が見知らぬ男から「こっち来て」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は40代、青色キャップ帽、赤色上衣着用。 