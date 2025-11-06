柏崎刈羽原発の再稼働について、県は『県民意識調査』の最終結果を発表しました。 新たに原発から30km圏内の自治体の結果が公表され「再稼働の条件が整っているか」との問いに対して、柏崎市や長岡市など原発に近い自治体でも『否定的な考え』が多数に上りました。 調査は18歳以上の県民1万2000人に実施。10月に出した中間結果は全県が対象でしたが、今回は原発から30km圏内にある9市町村の6000人分を公表しました。 30km圏