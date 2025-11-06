諌早市で、県中総体の駅伝大会が開かれました。 地域の代表の中学生ランナーたちが、熱い走りでタスキをつなぎました。 各地域の予選を勝ち抜いた、男女それぞれ31チームが出場した中学駅伝の県大会。 女子の部は、5区間12キロで争います。 1区でまず飛び出したのは「志佐（松浦市）」の3年生 吉浦選手です。 序盤からレースを牽引し、トップでタスキを渡します。 その後トップのまま