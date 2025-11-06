相次ぐ教職員の不祥事を受け、広島市は小中学校の校長などを対象に臨時の会議で再発防止を呼びかけました。臨時の会議には、幼稚園の園長や小中学校の校長など193人が参加しました。広島市では2025年度、盗撮などのわいせつ事案で教職員3人が懲戒免職となっています。会議では、元警察官が講師として、過去の事例を紹介しながら犯罪にあたる行為などを説明しました。■広島市教育委員会宅見雄二 学校教育部長「信頼を著しく損な