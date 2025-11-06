支援学校のバスに軽乗用車が追突。バスに乗っていた児童など１０人がけがです。１１月６日午前８時半ごろ、大阪府高石市西取石の国道で、現場に居合わせた保護者から「車と支援バスの事故です」と１１０番通報がありました。警察によりますと、とまっていた大阪府立和泉支援学校のバスに軽乗用車が追突。バスに乗っていた児童や生徒７人と（６〜１５歳）運転手の男性（７５）、添乗していた女性（６８）の計９人がけがをし、