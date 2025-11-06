俳優の土屋神葉（29）が6日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。オフショットを披露した。神葉は「九州大学で家族で演劇やるよ！」とつづり、九州大学医学部百年講堂の前での姉・太鳳との2ショットを投稿。「子供のワークショップもやるよ！！！」と告知した。神葉は姉の炎伽、太鳳と共に8、9日に朗読劇「ぼうけんの星」に出演予定。3きょうだいで創作したオリジナル作品で、初の舞台共演となる。演出は映画「8番出口