「広島秋季キャンプ」（６日、日南）広島・岡本駿投手（２３）が腰痛のため、キャンプメンバーから離脱することが６日、決まった。５日に宮崎市内の病院を受診した右腕について、新井貴浩監督（４８）は「ぎっくり腰のような感じ」と説明。７日に広島へ戻り、廿日市市の大野練習場でリハビリを開始する。岡本は１年目の今季、４１試合に登板。１勝１敗１ホールド、防御率２・８８でブルペン陣の一角を支え、今秋から先発に挑