【ソウル＝藤原聖大】韓国・聯合ニュースによると、南東部の蔚山（ウルサン）の火力発電所で６日午後２時頃、高さ約６０メートルのタワー型ボイラーが倒壊し、作業員９人が巻き込まれた。２人は救助されて命に別条はないが、７人が下敷きとなっており、消防当局が救助活動を続けている。タワー型ボイラーは、タービンを回すための蒸気を発生させる４４年前の設備で、老朽化のため１０月から撤去作業が進められていた。