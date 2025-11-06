通販大手アスクルは6日、サイバー攻撃の影響でほぼ停止状態にある法人向けサービスを12月上旬にも復旧させると発表した。一部の物流拠点で出荷態勢を正常化し、順次拡大する。個人向けの「ロハコ」も早期のサービス再開を目指す。アスクルは現在、医療機関など一部の法人顧客の注文をファクスで受け付けている。11月中旬には出荷する商品や物流拠点を拡大し、出荷能力を本来の2割程度に戻す。さらに11月中に主に大企業向けにイ