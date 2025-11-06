システム障害が続く通販大手「アスクル」は、12月上旬以降に通常出荷を再開する見通しを明らかにしました。【映像】アスクル 再開は来月上旬以降にアスクルは、ランサムウェアによるサイバー攻撃を受けて10月19日にシステム障害が発生し、FAXによる注文からの出荷を試験的に再開していますが、通販サイトでの受注や出荷ができない状態が続いています。アスクルが発表した復旧に向けた見通しでは、11月12日以降にFAXによる注