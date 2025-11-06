“お歳暮を贈る前に試せる”新感覚のカフェが、7日からオープンです新宿高島屋に登場したお店、その名も「お歳暮カフェ」です。味わえるのは、ピラフやスワンサイダーなど昭和レトログルメ8種類。カフェ利用をきっかけに、お歳暮になじみのない若い世代を取り込みたい考えです。「お歳暮カフェ」は、7日から期間限定でオープンします。