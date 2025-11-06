日本海の冬の味覚、ズワイガニ漁が6日、解禁しました。石川県内の漁港では、初物の水揚げが行われました。金沢港の今の様子を伝えてもらいます。水上さん。 水上 乃美 アナウンサー：金沢港にきています。午後7時半から行われる初競りに向けて着々と準備が進められて、市場内は活気づいています。箱の中には水揚げされたばかりのカニがずらりと並んでいます。去年、おととしは、しけの影響で出漁が遅れましたましたが、こ