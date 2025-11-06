モデルのアンミカが６日、グランフロント大阪で行われた「ＧＲＡＮＤＷＩＳＨＣＨＲＩＳＴＭＡＳ２０２５」（１２月２５日まで）のクリスマスツリー点灯式に出席した。今年のクリスマスツリーのテーマは「ＷｉｎｔｅｒＰｒｉｓｍ」。幻想的なオーロラをモチーフに大小の白いもみの木のツリーによって特別感が演出されている。同施設の周辺では人気キャラクター「ミッフィー」とコラボしたスタンプラリーや展示が行われ