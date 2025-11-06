イタリア出身の2人組YouTuber「Lionfield」（ライオンフィールド）が2025年11月3日に公開した動画で、日本のイタリアンレストラン「サイゼリヤ」での食レポを披露した。Lionfieldは登録者1560万超の人気チャンネルで、エミリアーノ・サントロ氏とマッテオ・サルヴァトーリ氏からなる。料理ネタを中心に、イタリア人目線でレビューを行うようなショート動画でも支持されている。「100パーセント伝統的じゃないけど十分美味しい」今