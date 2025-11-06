県警は11月6日、16歳未満のこどもにわいせつな行為をしたとして須崎市の21歳の男を不同意性交の疑いで逮捕しました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは須崎市泉町の無職 松本大英容疑者（21）です。調べによりますと、松本容疑者は2024年8月24日の正午すぎ、高知市内の公共施設の屋外トイレで16歳未満のこどもにわいせつな行為をした疑いです。今年6月に被害者の学校関係者から警察に相談があり、事件が発覚しました。被害者は松本