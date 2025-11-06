吉備津神社ライトアップイメージ照明デザイン (株)石井幹子デザイン事務所 桃太郎伝説ゆかりの地、岡山市北区の吉備津神社で21日から、ライトアップが行われます。国宝の本殿と拝殿の再建600年を記念して行われるもので、初日の21日は午後6時から点灯式が開かれます。21日のみ、この日限りの特別演出プログラムが予定されています。