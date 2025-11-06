大窪寺さぬき市多和6日 朝晩、冷え込む日が増えてきました。香川県さぬき市の寺では、イチョウとモミジの紅葉を同時に楽しめます。 四国霊場第88番札所、さぬき市の大窪寺です。 本堂の前で出迎えてくれるのは、高さ25mを超える大きなイチョウの木。地域のシンボルとして貴重な樹木を指定した「香川の保存木」に選ばれています。 （埼玉県から）「色がすごく綺麗。空の色とのコントラストなのかなと思うんで