１０月２５日、窩窩頭を食べるシャンシャン。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都11月6日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が窩窩頭（トウモロコシの粉でつくる蒸しパン）を食べる愛らしい姿が撮影された。