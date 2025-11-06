山本由伸投手を称える懸垂幕岡山県庁 ワールドシリーズでMVPを獲得した備前市出身のドジャース・山本由伸投手を祝う懸垂幕が6日、岡山県庁に掲げられました。 午前11時、岡山県庁に山本由伸投手を称える懸垂幕が掲げられました。懸垂幕は長さ15m、幅1.8mで「祝ワールドシリーズ連覇」「MVP」などと書かれています。 山本投手はシリーズ3勝を挙げ、日本人としては松井秀喜さ