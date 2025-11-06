ドルが軟調、調整とともに米人員削減数の急増に反応も＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドルが軟調。前日の米ＡＤＰ雇用者数とＩＳＭ非製造業景気指数が強含んだことを受けたドル買いに、きょうは調整が入っているようだ。また、先ほど予定時刻前に発表された１０月米チャレンジャー人員削減数が前年比１７５．３％増と前回９月の２５．８％減から急増したことが米債利回り低下とともにドル売り反応につながる面もあったよ