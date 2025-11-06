リンクをコピーする

東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 26485.90（+550.49+2.12%） 中国上海総合指数 4007.76（+38.51+0.97%） 台湾加権指数 27899.45（+182.39+0.66%） 韓国総合株価指数 4026.45（+22.03+0.55%） 豪ＡＳＸ２００指数 8828.27（+26.32+0.30%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83476.63（+17.48+0.02%） ６日のアジア株は軒並み上昇。前日の米国株式市場で半導体株やハイテク関連株が反発