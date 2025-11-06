ボートレース福岡は6日、SG「第28回チャレンジカップ」とG2「第12回レディースチャレンジカップ」（ともに25〜30日）の各ドリーム戦出場選手を、以下の通り発表した。＜初日（25日）12R・SGチャレンジカップドリーム戦＞1号艇・池田浩二（47＝愛知）2号艇・茅原悠紀（38＝岡山）3号艇・末永和也（26＝佐賀）4号艇・桐生順平（39＝埼玉）5号艇・馬場貴也（41＝滋賀）6号艇・西山貴浩（38＝福岡）予備は上條暢嵩（31＝