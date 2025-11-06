仲邑菫四段史上最年少で日本囲碁の女性タイトルを獲得した仲邑菫四段（16）は6日、韓国・ソウルで打たれた「第4期ヒョリム杯未来の女帝最強戦」の決勝1番勝負で鄭有珍五段（19）を破り、韓国棋院移籍後、公式戦に当たる棋戦を初めて制した。同棋戦は若手の女性棋士が参加対象で、優勝賞金は1千万ウォン（約106万円）。仲邑四段は2019年、10歳0カ月でプロ入り。23年、13歳11カ月で女流棋聖を奪取した。24年には、厳しい環境を