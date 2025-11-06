自民、公明両党の議員でつくる「『温泉文化』ユネスコ無形文化遺産登録推進議員連盟」（会長＝菅義偉・元首相）は６日、国会内で総会を開き、２０２８年の登録実現を目指すとの決議を採択した。決議では、「温泉文化は世界に誇るべき文化だ」とし、登録が地方の活力を生み、温泉地の暮らしと文化を守ることにつながると指摘した。