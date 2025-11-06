富裕層のインバウンドの誘致につなげようと、小型ジェット機を移動に使って大分県内を満喫できる旅行プランの販売が始まりました。 旅行の様子 「大分での新しい旅のカタチ」をテーマに誕生した旅行プラン。東京の企業「ジャパンチケット」が県などと連携して販売を始めたものです。最大の売りは6人乗りの小型ジェット機「ホンダジェット」をチャーターできること。大分空港と定期便がない県外