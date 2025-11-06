きょう（6日）午前8時過ぎ、香川県三木町で、70歳の男性が運転するパッカー車の後輪が、陥没した路面の穴にはまる事故がありました。 【写真を見る】陥没穴に落ちたパッカー車道路が陥没した現場はどこ？ 現場は、香川県三木町平木の私道です。 パッカー車には、この男性と派遣社員の男性（76）の2人が乗っていましたが、けがなどはありませんでした。警察によりますと、きょう午前8時過ぎ、パッカー