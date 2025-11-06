news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「中国でスタバ苦戦向かいには競争激化…低価格店が台頭」のニュースについてお伝えします。中国でカフェ文化の火付け役となったスターバックス。しかし―「スターバックスは少し高い」「もっと近くて店舗数が多い中国チェーンを選びがちだ」景気が低迷する中国ではスターバックスはいまや「ぜいたく品」に。安価な中国ブランドの参入も追い討ちをかけます。記者「こちらは北京市内