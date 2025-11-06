真美子さんがドジャース妻たちとパレードを楽しみました。ポストシーズンが始まってワイルドカード初戦から夫やパートナーを応援するため球場に集まっていたドジャースの妻たち。夫人会のSNSでは毎試合応援する妻たちの笑顔あふれる写真を投稿していました。その中には大谷翔平選手の妻・真美子さんの姿も写っていました。そしてドジャースはワールドシリーズ最終戦までもつれる戦いを制し連覇を達成。真美子さんは大谷選手ととも