１１月５日、ガソリンの価格をめぐり動きがありました。（長南記者）「札幌市西区のガソリンスタンドです。レギュラー価格は１６９円となっています」１１月６日に発表になった道内のレギュラーガソリン１リットルあたりの平均小売価格は、４日時点で１７３．３円となり、高止まりの状態が続いています。（給油した人）「それは高いさ。いま常時ずっと高い」（給油した人）「昔に比べたら高いですよね。どこ行くんでも