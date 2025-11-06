大阪12月限 日経225先物50860+330（+0.65％） TOPIX先物3313.5+35.5（+1.08％） 日経225先物（12月限）は前日比330円高の5万0860円で取引を終了。寄り付きは5万1260円と、シカゴ日経平均先物清算値（5万1205円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。直後につけた5万1300円を高値に戻り待ち狙いのショートが優勢となり、前場終盤にかけて5万0630円まで上げ幅を縮める場面もみられた。 売り一巡後はラ