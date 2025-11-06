医者と息子を装い、高齢の男性に電話をかけ、現金あわせて300万円をだまし取ったとして、特殊詐欺の受け子グループのトップで指定暴力団「六代目山口組」の3次団体の幹部の男ら男女5人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、長野県に事務所を置く「六代目山口組」の3次団体の本部長・西郷正樹容疑者（43）と長野県松本市の無職・高橋澪依容疑者（30）ら男女あわせて5人です。5人は去年10月下旬、医者を装って、都内に住む