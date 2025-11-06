広島・秋山翔吾外野手（37）が出演する「ディナー＆トークショー2025」が12月16日、広島市の広島駅に直結する「ホテルグランヴィア広島」で行われる。予約受付は11月6日午前10時から開始。同ホテルの総料理長が監修した和洋会席料理を楽しんだ後に、トークショーで秘話を聞くことができる贅沢なイベントになる。2年連続での開催となったイベント。ナビゲーターは、広島県出身で「カープ女子会リーダー」としてテレビ、ラジオな