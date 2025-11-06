LUNA SEAが今年2月23日(日)にメジャーデビュー35周年記念ツアーのグランドファイナルとして開催した東京ドーム公演＜35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-＞の模様が、映像作品として来年2月25日(水)に発売される。約15年ぶりの東京ドーム公演となったこの公演は、開催発表時からメンバーよりその意気込みを”覚悟の夜”と宣言されていた。全19曲約3時間に及ぶ内容で完全燃焼しき