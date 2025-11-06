中国発祥のネット通販「SHEIN（シーイン）」がフランス・パリで常設店をオープンしました。ただ、大量生産・大量消費のやり方に反発する声も上がるなど、混乱が広がっています。パリにある創業100年以上の老舗百貨店にオープンした中国発祥の「SHEIN」。面積1200平方メートルの巨大店舗で、その場で購入できる実店舗としては世界初となります。客「お手頃な価格で本当に素晴らしいです。3800円（22ユーロ）です。幸せよ。本当に素