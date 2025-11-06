【モデルプレス＝2025/11/06】お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が5日、フジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」（毎週水曜よる11時〜）にVTR出演。Snow Manの深澤辰哉の母の推しを明かした。【写真】スノ深澤、初めて知った母の推しメン◆バナナマン設楽統、Snow Man深澤辰哉の母の推し明かすこの日、Snow Manは同番組内の恒例企画『岡村スクープ』に登場。以前からSnow Manと交流があるという設楽がVTR出演した。設楽は「深澤