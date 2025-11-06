NOISEMAKERが2026年1月14日、東京・Zepp HANEDAにて自主企画シリーズ＜NOISEMANIA＞の新章となる＜NOISEMAKER presents NOISEMANIA PREMIUM “Sync”＞を開催する。2025年のツアー＜SONIC HISTORY＞で築いた軌跡を経て、＜NOISEMANIA PREMIUM＞の名にふさわしい特別公演のテーマは＜Sync＞。数々の出会い、生み出してきた音や形、ステージとオーディエンス、過去と未来。あらゆる軌跡が交わり繋がっていく、NOISEMAKERの新たな挑戦