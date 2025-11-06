消費者庁はきょう（6日）、「シミが完全消滅」などとうたい、美容クリームを販売していたとして、東京の通信販売会社「BIZM」に業務を一部停止するよう命じました。消費者庁によりますと、東京・品川区の通信販売会社「BIZM」は少なくとも今年2月から4月までの間に、ウェブサイトで「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」などとうたい、美容クリーム「スキンヴィーナスプレミアム リペアクリーム」を販売していたということです