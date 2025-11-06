東京電力柏崎刈羽原発から半径30キロの9市町村の住民を対象とした新潟県の意識調査では、市町村別集計で「どのような対策をしても再稼働すべきでない」との回答が多かったのは4市で、5市町村は「そう思わない」が多数と意見が割れた。