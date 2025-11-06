三川町で5日発見された野鳥1羽の死がいから鳥インフルエンザの陽性反応が確認されました。今後、国の検査機関が人への感染の可能性もある高病原性鳥インフルエンザかどうか検査することにしています。県みどり自然課によりますと、5日午前、三川町横山の住宅の敷地内で、野生のノスリ1羽の死がいが見つかりました。県庄内総合支庁が簡易検査を行ったところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が 確認されたということです。今