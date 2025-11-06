クリエイター育成・発掘の短編映画プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』より、監督・松田美由紀×主演・原田美枝子×共演・佐藤緋美で贈る「カラノウツワ」の予告映像＆ビジュアル、プロデューサー・MEGUMI×主演・濱尾ノリタカで贈る「The Breath of the Blue Whale」の予告映像＆ビジュアルが解禁された。【写真】濱尾ノリタカが主演する「The Breath of the Blue Whale」ビジュアル2020年より始動した、伊藤主税、阿部