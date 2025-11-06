指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー、通称ノイミー）の、日テレ初の地上波冠番組『≠MEの DO YOU ノイミー？』が、11月20日より毎週木曜24時59分に放送されることが決定。メンバーの蟹沢萌子がコメントを寄せた。【写真】≠ME・蟹沢萌子、「この番組で十二回り成長できるよう、メンバー一丸となって頑張ります」と意気込みを10th両A面シングル「モブノデレラ／神様の言うとーり！」の「モブ