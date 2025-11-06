タレントの鈴木奈々が6日、自身のインスタグラムを更新。撮影中のオフショットを公開し、現在の体型に対する自信をのぞかせた。【写真】「今のバストが一番自信あります！」という鈴木奈々鈴木は「下着の撮影中です」と切り出し、「バストにハリが出て形が綺麗になった気がする！」「今のバストが一番自信あります！」とコメント。さらに「自分磨きして彼氏作るぞー」と前向きなメッセージを添えた。ハッシュタグでは「#身長