10月投開票が行われた鶴岡市長選挙を巡り、市役所職員が選挙運動を行った疑いがあるとして、落選した皆川治前市長の支援者が検討していた刑事告発を見送ったことがわかりました。10月5日に投開票が行われた鶴岡市長選挙は、当時・現職の皆川治さんと元県議会議員の佐藤聡さん、そしてもう1人の新人による三つどもえの戦いとなり、佐藤さんが初当選を果たしました。選挙をめぐり、皆川さんは市長退任前に記者会見を開き、現役の市役