立憲民主党の小沢一郎衆院議員が6日、公式X（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相が衆院本会議で物価高対策として立憲民主党が掲げる食料品の消費税率0％への引き下げについて、否定的な見解を示したことに対し、首相就任前の今年5月時点で高市氏が「食料品の消費税率ゼロを確信」との立場を示していたことを矛盾点として引き合いに出して批判した。 【写真】自民・鈴木貴子広報本部長がしごでき！野党の指摘に証拠動画で