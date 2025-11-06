クマの主要な餌となるブナの実がことし、山形県内で「大凶作」となったことがわかりました。県内では、クマが餌を求めて市街地に出没するケースが多発していて、県などは引き続き警戒を呼びかけています。東北森林管理局は6日、ことし秋のブナの結実状況を発表しました。県内は21か所を9月から10月にかけて調査した結果、20か所が「全く実がついていない状況」で、残る1か所も「ごくわずかに実がついている状況」でした。こ